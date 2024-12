EX ROSSAZZURRI – Gianguzzo: “Butano, queste sono le opportunità della vita. Ti aspetta un futuro da protagonista”

Il commento social del catanese Santo Gianguzzo, ex attaccante del Catania, dopo l’esordio in prima squadra del giovanissimo portiere Damiano Butano:

“In casa Catania è nata una nuova stella, Damiano Butano, 16 Anni. Posso capire la sua emozione e non si può spiegare per un Catanese debuttare con la maglia da titolare della propria città e tra l’altro giovanissimo in un momento difficilissimo… Queste sono le opportunità della vita. Forza e coraggio Damiano, ormai ci sei dentro, vai avanti per la tua strada e continua così senza fermarti e non guardare più indietro che avrai un futuro che ti aspetta da protagonista. Stai sereno e tranquillo che raggiungerai il tuo obbiettivo te lo posso assicurare … dà oggi sei non solo l’orgoglio di Catania, ma figlio di tutti noi Catanesi”.

