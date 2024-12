TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Sorrento, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi l’attaccante Roberto Inglese, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade dunque sul calciatore classe 1991, autore di una tripletta. Secondo gradino del podio, invece, per l’italo-spagnolo Kaleb Jimenez, anche lui grande protagonista dell’incontro e autore di un assist. Terzo giocatore più votato, l’ex giocatore della Sampdoria Matteo Stoppa, il quale ha raggiunto quota 5 gol in questo campionato ed ha effettuato l’assist in occasione del momentaneo 1-0.

