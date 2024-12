L’EDITORIALE | 2024 calcistico in archivio, con la speranza che tutte le risposte sul futuro del Catania arrivino presto

Il 2024 del Catania va in archivio con una vittoria roboante nel risultato, ma una classifica generale che non può lasciar contenti i tifosi. Parte proprio da qui l’analisi dell’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano, che si dice soddisfatto di alcune indicazioni date dalla squadra, ma che parla pure di graduatoria da migliorare. Non è stato un anno facile e lineare, i tifosi etnei quest’anno hanno dovuto vivere emozioni contrastanti, tra campo e vicende extracalcistiche.

La partita contro il Sorrento ha posto in evidenza alcuni tratti della squadra catanese. Primo tempo privo di costanza nell’intensità, con un mordente non all’altezza dell’appuntamento. Meglio, e di molto, nella ripresa grazie ai cambi e ad uno spirito più aggressivo. L’esordio di Butano in campionato è un bel segnale, per quanto sia stata una scelta obbligata, e l’epilogo del match con la rete rossazzurra inviolata è un altro tassello positivo.

Una marea di infortuni ha complicato e non poco le cose, un aspetto su cui riflettere in vista del nuovo anno. Ieri nuovi problemi per Sturaro, out dalla partita per un fastidio muscolare. Tanti giocatori fisicamente non sono al meglio delle loro possibilità. Per questo il mercato assumerà un ruolo centrale a gennaio: il Catania è chiamato ad un gran lavoro, dovrà evitare la rivoluzione e al tempo stesso puntellare in maniera considerevole i reparti più lacunosi.

Pelligra e il suo staff dirigenziale hanno seguito l’ultimo impegno del club da vicino, la loro presenza in questa fase è fondamentale per lanciare un messaggio di partecipazione alla città intera che chiede risposte tangibili sugli investimenti da portare avanti, sulle strutture (vedi Torre del Grifo) e – naturalmente – gli obiettivi sportivi da perseguire, oltre al discorso relativo ai loghi storici a cui i supporter catanesi tengono molto.

Il 2025 ci auguriamo sia l’anno in cui i proclami lasceranno spazio alla prova incontrovertibile della concretezza. Questo è l’auspicio di tutti.

Un abbraccio sincero arrivi a Daniele Faggiano, dirigente che ha qualità e a cui era stato chiesto di fare dei tagli per rientrare dalle spese folli della stagione passata. Lui, come tutti sanno, ha vissuto mesi un po’ complicati. La nostra vicinanza e l’augurio di poter vivere il nuovo anno sempre accanto ai ragazzi, per spronarli e spingerli oltre ogni ostacolo.

