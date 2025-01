DI TACCHIO: ritorno in campo dopo quattro mesi, minutaggio graduale per tornare a pieno regime

Ad aprile compirà 35 anni, il centrocampista Francesco Di Tacchio. La società rossazzurra lo ha ingaggiato in estate considerandolo un punto fermo per il Catania di mister Toscano. In effetti dalle primissime battute del campionato sembrava così, l’esperto ex calciatore – tra le altre – della Salernitana aveva fornito prime risposte incoraggianti contribuendo a garantire solidità ed equilibrio in mezzo al campo. Poi, il 7 settembre, nel corso del primo tempo del match disputato a Biella contro la Juventus Next Gen è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una lacerazione tendinea.

Da lì in avanti il Catania ha cominciato ad accusare difficoltà, acuite dagli infortuni occorsi anche a De Rose e Sturaro, colpendo duramente il centrocampo rossazzurro. Adesso Toscano ha recuperato qualche pezzo. Lo stesso Di Tacchio è tornato sul rettangolo verde giocando gli ultimi 20′ circa dell’incontro di Benevento. Purtroppo il suo ingresso è arrivato nel momento più delicato della partita, quando il Catania avanti di una rete sognava il colpaccio da tre punti ma, ben presto, ha dovuto fare i conti con la realtà tornando a casa a mani vuote.

Il calciatore pugliese classe 1990 ha faticato in quella porzione di gara, non adeguatamente supportato dai compagni, intimiditi dall’aggressione degli spazi di un Benevento che con qualità e continuità ha spinto sull’acceleratore capovolgendo il risultato. La sensazione è che Di Tacchio non potesse fare più di quanto prodotto. Del resto viene da quattro mesi di stop, necessita del tempo fisiologico per tornare a pieno regime. Toscano dovrà dosarlo nelle prossime gare, assicurandogli un minutaggio graduale. Vedremo se il completo recupero di Di Tacchio rappresenterà un valore aggiunto per il Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***