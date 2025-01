QUI CATANIA: si torna al “Massimino”, riscatto immediato o crollo psicologico dopo la mazzata di Benevento?

“Benevento? La gara si prepara da sola. E’ una partita di cartello, lo sappiamo. Noi però dobbiamo affrontare tutte le squadre allo stesso modo. Ogni partita vale tre punti e noi siamo parecchio in debito con il girone d’andata e quindi è scontato che dobbiamo andare lì a fare punti”. Così si era espresso in vista del match del “Vigorito” il calciatore più esperto all’interno della rosa di mister Mimmo Toscano, Francesco De Rose. Risultato? Zero punti in tasca e Catania ancora prigioniero dei propri limiti malgrado per lunghi tratti dell’incontro abbia avuto l’atteggiamento giusto. Poi i soliti errori individuali hanno fatto la differenza.

Aumentano esponenzialmente le occasioni sprecate, per quella che rischia di diventare una stagione inconcludente, fatta di mille rimpianti. Un buon piazzamento in zona playoff potrebbe alimentare speranze, ma è innegabile che in questo momento il morale sia sotto i tacchi. Perchè i rossazzurri confidavano molto di poter fare bottino pieno per accorciare sul Benevento capolista. Invece dal possibile -6 dalla vetta si è passati, nel giro di pochi minuti, ad un -12 che fa tanto rumore.

Una mazzata tremenda, una batosta durissima da digerire. Vedremo quali ripercussioni avrà in preparazione del primo confronto casalingo del 2025. Avversaria una Juventus Next Gen in salute, che al “Massimino” proverà a proseguire il percorso positivo intrapreso. Il Catania saprà reagire con orgoglio dimostrando sul campo voglia immediata di riscatto, oppure assisteremo alla reazione opposta, crollando la squadra sul piano psicologico?

