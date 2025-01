EX ROSSAZZURRI – Di Mauro (prep. atletico Benevento): “Inglese vive seconda giovinezza. Catania con troppi infortuni, c’è qualcosa da rivedere”

Oggi operativo nello staff del Benevento, l’ex preparatore atletico del Catania Giuseppe Di Mauro, che qualche anno fa diede il proprio contributo portando in alto i rossazzurri nel campionato di Serie D dominato dalla squadra allenata da Giovanni Ferraro, ha parlato così dell’esperienza con i sanniti e degli etnei ai microfoni di ‘Futura Gol’, canale 199:

“Ancora è presto per parlare di Serie B. Le partite sono toste, il girone di ritorno è un altro campionato. Bisogna giocare partita per partita. Il nostro club è unico in Lega Pro, con un presidente che è il valore aggiunto del Benevento, il top player. Non ci fa mancare nulla e non lascia niente al caso. Siamo in testa e onestamente vogliamo rimanerci fino alla fine. Raggiungere risultati così importanti anche con prodotti del nostro vivaio credo sia una soddisfazione per tutti”.

“Come ho visto il Catania? E’ una squadra forte. Io ho avuto la sensazione che rispetto a noi hanno pagato un pò il fatto che noi siamo un team che impone ritmi vertiginosi alla gara, loro per stare dietro ai nostri ritmi ho avuto l’impressione che nella ripresa non ne avessero più. Comunque il Catania ha dei giocatori straordinari per la categoria come Jimenez e Inglese, quest’ultimo sta vivendo una seconda giovinezza perchè l’ho visto tornato a grandi livelli”.

“Il Catania paga i tanti infortuni, molta gente non si è potuta allenare con continuità, a differenza nostra che abbiamo avuto pochi infortunati e, quindi, raccogliamo i frutti del lavoro svolto in questi mesi. Questo è un aspetto da non sottovalutare. Nel calcio purtroppo gli infortuni ci sono, non dipende da nessuno. Non bisogna mettere la croce addosso al preparatore o allo staff. Sono annate in cui capitano determinate situazioni”.

“Quali potrebbero essere le cause? La nostra è una squadra più giovane per età media rispetto al Catania. Ci sono tante componenti che entrano in gioco. I fattori possono essere molteplici, ad esempio può influire anche la struttura d’allenamento ma sono cose da gestire internamente. Quando ci sono così tanti infortuni, come nel caso del Catania, qualcosa da rivedere deve esserci per forza. Sicuramente chi è operativo all’interno del Catania starà analizzando le problematiche che si sono verificate, adoperandosi per trovare le soluzioni”.

“Inoltre quando riporti tanti infortuni nel girone d’andata, quello di ritorno lo puoi pagare. Se mi piacerebbe tornare a Catania? Nei miei sogni futuri, intanto, c’è la vittoria di questo campionato e fare il meglio possibile a Benevento, che è una piazza straordinaria. Non nego che Catania non merita la C ma altri palcoscenici, ha una società importante, uno staff importante e amo la città“.

