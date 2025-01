Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 6 gennaio a domenica 12 gennaio:

AUTERI (all. Benevento): “Il Catania per potenziale e rosa avrebbe dovuto fare più punti. Abbiamo legittimato la vittoria”

==>> Leggi la notizia

PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Finale amaru comu u vilenu. Alcuni ci stanno facendo un favore a giocare…”

==>> Leggi la notizia

A MENTE FREDDA – Nel bene o nel male fa tutto il Catania, prigioniero dei propri limiti

==>> Leggi la notizia

MERCATO – Dalla Puglia: “Cerignola, ritorno di fiamma per D’Andrea?”

==>> Leggi la notizia

CATANIA SOCIAL – Raimo, il commosso ricordo del nonno: “Grazie a te sono fiero dell’uomo che sono, mi hai insegnato a vivere”

==>> Leggi la notizia

TUTTOCALCIOCATANIA: Benevento-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Con Stoppa e Jimenez è un altro Catania. Non c’è equilibrio nelle due fasi. Mercato, attacco e difesa reparti su cui investire di più”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, idee Stiven Shpendi e Garetto

==>> Leggi la notizia

MERCATO: fuori lista, trattative in corso per Zanellato e Chiricò

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Rossazzurri deludenti, il club deve cambiare le proprie strategie”

==>> Leggi la notizia

L’EDITORIALE | Vorrei ma non posso. Il mese di gennaio per raddrizzare il tiro

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, ritorno di fiamma per Liotti

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: fascia da capitano a De Rose, in attesa del rientro di Sturaro

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Sudtirol, per Luperini ostacolo ingaggio da superare

==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-JUVENTUS NG: Stoppa ritrova mister Brambilla, ricordi piacevoli da ragazzino

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Jimenez, il genietto del Catania che fa gol e sa ‘inventare’ calcio”

==>> Leggi la notizia

CATANIA SOCIAL – Monaco: “Reality show? Proposta che non prendo in considerazione”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Guglielmotti, sondaggio del Trapani

==>> Leggi la notizia

SERIE C – Cicerelli (Ternana): “Pensavo di restare ai piedi dell’Etna. Sono ancora un giocatore del Catania ma…”

==>> Leggi la notizia

STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, l’apporto dei subentrati a Benevento può confermare certi rumors di mercato…”

==>> Leggi la notizia

RADIOMERCATO: i nomi accostati finora al Catania nella sessione invernale

==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Gagliano: “Inglese e Jimenez? Una squadra è fatta di 11 giocatori. E’ come se ad un certo punto si spegnesse la luce”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, necessario trovare il giusto equilibrio”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania e Trapani sulle tracce di Laezza

==>> Leggi la notizia

LA VECCHIA: “Il Catania avrebbe dovuto avere 6-7 punti in più ma è mancata la convinzione. In chiave mercato perchè non puntare sui giovani?”

==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – Binda: “Catania, prematuro mettere in croce la squadra. Qualcosa sul mercato si farà. Fondamentale essere strutturati per la B. Pastore una garanzia”

==>> Leggi la notizia

PATIERNO, l’agente: “Contatto col Catania quando si è giocato il match di Avellino, ma per i biancoverdi è incedibile”

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI: Casertana, si ritrovano insieme Zeoli e Taldo

==>> Leggi la notizia

CATANIA ULTRAS: Ciccio Famoso, l’1 febbraio celebrazioni in sua memoria

==>> Leggi la notizia

MERCATO: al di là dell’esito delle trattative, con quasi tutti i fuori lista discorso chiuso a fine anno

==>> Leggi la notizia

TOSCANO: “Società ambiziosa, prima o poi porterà in B il Catania. Si vince costruendo giorno dopo giorno. Giovani in crescita, soprattutto Allegra”

==>> Leggi la notizia

SERIE C – Vecchi (all. Vicenza): “Laezza? Proposte lo fanno un pò vacillare…”

==>> Leggi la notizia

AVV. CARBONE: “Catania, rosa non adeguata al di là del budget investito”

==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Taldo era vicino al Catania. Rilanciare e programmare con calciatori più giovani”

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Di Mauro (prep. atletico Benevento): “Inglese vive seconda giovinezza. Catania con troppi infortuni, c’è qualcosa da rivedere”

==>> Leggi la notizia

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***