EX ROSSAZZURRI: Ferraro torna in pista. E’ il nuovo allenatore del Sorrento

Nuova esperienza per Giovanni Ferraro dopo le ultime brillanti promozioni ottenute dalla D al timone di Giugliano e Catania. Nel 2023 il campionato di massima divisione dilettantistica lo ha vinto addirittura già a marzo, dimostrando di saper gestire una fuoriserie, quella rossazzurra. Poi la mancata riconferma alle pendici dell’Etna l’ha vissuta con rammarico. Ha atteso le chiamate di altri club per provare a rimettersi in gioco, senza fretta. Valutando con attenzione progetti e ambizioni. “Io aspetto un progetto dove l’allenatore viene lasciato lavorare, mi piace parlare di calcio e pianificazione”, ha ribadito in più di un’occasione Ferraro. Adesso è pronto a ricominciare dopo avere saputo aspettare. Lo farà in Serie C, alla guida del Sorrento, tornando da ex sulla panchina dei costieri dopo che la società rossonera ha sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Enrico Barilari.

