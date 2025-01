PICERNO-CATANIA: circa metà dei tifosi presenti al “Curcio” di fede rossazzurra

Solo un pari e comprensibile delusione per i 197 sostenitori rossazzurri presenti nel Settore Ospiti dello stadio “Donato Curcio” di Picerno, su un totale di 503 presenti. Delusione soprattutto per come è maturata l’ennesima beffa di una squadra che è riuscita a portarsi in vantaggio ma, ancora una volta, ha pagato una chiara disattenzione difensiva. Loro però, i tifosi del Catania, vincono sempre. Domenica pomeriggio non hanno mai fatto venire a mancare il sostegno nei confronti della squadra di mister Toscano. Salvo manifestare il proprio disappunto per la mancata vittoria. Si rientra dalla trasferta in terra lucana con un risultato di parità che sa di amaro in bocca perchè, malgrado le insidie che nascondeva il match, i tre punti sembravano alla portata.

