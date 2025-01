GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo nel weekend le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei under 17 e under 15 nazionali e regionali. Di seguito, i risultati:

Under 17 Serie C – Girone D, quindicesima giornata

Giugliano-Catania 1-1: per la squadra allenata da Giovanni Costanzo, rete di Tringale;



Under 15 Serie C – Girone D, quindicesima giornata

Giugliano-Catania 1-2: Rafaraci e Timpanaro firmano il successo della formazione guidata da Umberto Fabiano;

Allievi Elite Under 17 – Girone B, sedicesima giornata

Catania-Accademia Siracusa 2-0: tra i ragazzi schierati da Francesco Russo, a segno Zinna ed Egitto;

Under 15 Regionali – Girone D, sedicesima giornata

Catania-Meridiana Etna Soccer 3-1: per l’undici diretto da Ivan Alfonso, gol di Puglisi, Cigna e Rizzo.

