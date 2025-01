MERCATO: Catania, concorrenza dalla B per Karic

Poco meno di due settimane fa la stampa sportiva trapanese ha accostato al Catania il centrocampista classe 1999 Nermin Karic, svedese di origini bosniache e autore di 3 assist e un gol su 19 presenze in questo campionato. Giocatore che in Italia ha vestito anche le casacche di Genoa (Primavera), Avellino, Sudtirol, Virtus Entella e Benevento, secondo quanto informano i colleghi di tuttomercatoweb.com il profilo di Karic sarebbe particolarmente gradito alla società rossazzurra, che però deve fare i conti con la concorrenza dalla Serie B di Cosenza e Mantova, club entrambi in corsa per la salvezza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***