LA SICILIA: “Jimenez, il genietto del Catania che fa gol e sa ‘inventare’ calcio”

“Il suo gol contro il Benevento rimarrà tra le prodezze più pregiate dell’intera stagione di Lega Pro. Kaleb Jimenez è un giocatore con immense qualità. Bastava vederlo qualche tempo fa in allenamento al ‘Cibalino’, su quel fondo rovinato, per capire che ha qualcosa in più rispetto agli altri. I suoi compagni facevano fatica a controllare la palla a causa delle tante buche che il manto presentava, mentre lui controllava di tacco con semplicità e passava la sfera di esterno. Roba da non crederci. L’italo-spagnolo ha talento, e a sprazzi lo sta facendo vedere”, riporta La Sicilia.

Il giocatore ex Atalanta Under 23 sta giocando con più frequenza a centrocampo, “si è sacrificato con grande determinazione anche se non ha nelle corde certe caratteristiche che il ruolo prevede. Si richiede infatti cattiveria nella fase difensiva, mentre Jimenez è un pò leggero nei contrasti. Deve lavorare ancora tanto su quell’aspetto. Certo è che se poi dai suoi piedi vengono fuori certe meraviglie come la conclusione a giro che domenica pomeriggio ha battuto Manfredini gli si perdona tutto. Peccato solo che quella ‘perla’ non sia servita a nulla. Perchè alla fine è stato il Benevento a trionfare. Ma c’è ancora tempo per fare vedere altre meraviglie da qui in avanti. Toscano si aspetta tanto da lui, lo ha stimolato per settimane e continua a farlo quotidianamente”, si legge.

Gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto il giocatore, costretto ad uscire anzitempo nel corso della gara disputata domenica scorsa, hanno escluso lesioni muscolari. “Questo è un bene per tutto l’ambiente catanese”, evidenzia il quotidiano. “Il Catania ha troppo bisogno delle qualità del suo 10 per provare a risalire la classifica in questa seconda parte di stagione. Servirà l’estro di questo genietto che con la palla al piede può creare situazioni inimmaginabili”.

