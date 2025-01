PAGELLE DI REPARTO – Il Catania tocca il fondo, prestazione indecente

Catania sconfitto in casa dalla Juventus Next Gen, finisce 0-2 al “Massimino”. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella ventiduesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 5+

Errori, come sempre. Il consueto atteggiamento sbagliato nei momenti critici delle partite. Il Catania incassa il solito gol regalato per infortuni individuali. Annullato il lavoro svolto in allenamento, la squadra non riesce a crescere e maturare.

Il migliore in difesa:

Quaini 6 – L’unico a non mollare, mentre attorno a lui la barca affonda. Soprattutto nel primo tempo si rende protagonista di alcuni interventi risolutivi in difesa.

Farroni 6, Castellini 5.5, Gega 4.5, Ierardi 5.5

CENTROCAMPO 5.5

In mezzo grande difficoltà a costruire gioco, soprattutto sulla trequarti dove manca il passaggio decisivo e il tiro da fuori che potrebbe essere un’arma in più, invece non sfruttata. Col passare dei minuti la benzina nel motore finisce e si va avanti più per inerzia che per altro.

Il migliore a centrocampo:

Raimo 6 – Gioca con intensità e senza spegnersi mai, fino a quando non viene richiamato in panchina. Prova a tirare, cerca l’assist per i compagni ma non è fortunato.

Guglielmotti 5.5, De Rose 5.5, Jimenez 6-, Anastasio 5.5, Lunetta 6, Verna 5

ATTACCO 5+

In avanti polveri bagnate. Attacco sterile nonostante le ghiotte occasioni capitate sui piedi dei calciatori offensivi.

Il migliore in attacco

Inglese 6 – Non può sempre risolvere lui, ma sul piano dell’impegno ha dato davvero tutto, uscendo dal campo stremato dopo il triplice fischio.

Stoppa 5.5, D’Andrea 4.5

ALLENATORE:

Toscano 4.5 – Non riesce a dare una sterzata al suo Catania, in caduta libera dopo questa nuova sconfitta tra le mura amiche. Senza punti di riferimento e senza idee, senza mordente: smarrimento totale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***