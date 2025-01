DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Certificata la nostra fragilità, siamo tutti responsabili. Servono giocatori con fame e che sposino il progetto”

Nella sala stampa dello stadio Angelo Massimino è intervenuto il tecnico del Catania, Domenico Toscano, al termine del match con la Juventus Next Gen:

“La partita di oggi ha fatto vedere che la squadra è fragile dal punto di vista caratteriale e strutturale. Ci sono gare dove sopperisci però alla lunga lo paghi. Si deve intervenire al più presto. Bisogna mettere dentro qualcosa di più dal punto di vista caratteriale. È necessaria gente che abbia fame e sposi il progetto Catania. Ripeto è stata una partita che ha certificato la nostra fragilità. La società sta lavorando per mettere dentro quello che serve. Bisogna cambiare strategia. Quanti non sono contenti di stare a Catania possono alzare la mano e farsi da parte. Sicuramente qualcuno poteva dare qualcosa in più”.

“Il primo tempo? Non mi è dispiaciuto e potevamo pure segnare ma dopo il primo gol la squadra si è sciolta: questo non va bene. Nel secondo tempo è stata creata qualcosa ma per inerzia, non ho visto la cattiveria. Il mercato? Non può risolvere questa situazione però cambiarla sì. Ribadisco che servono giocatori che sposino questo progetto. Castellini? Ha preso una botta in un punto già colpito in settimana. Momento di crisi? C’è fragilità sicuramente, tuttavia non credo si tratti di una crisi d’identità. Ci sono dei limiti strutturali, dobbiamo fare di più e siamo tutti responsabili”.

“Mi sento al sicuro quando la squadra fa quello che deve fare. Priorità? Il reparto difensivo: bisogna mettere esperienza e fame, servono almeno 2 difensori. Abbiamo bisogno pure di qualcosa in avanti. Relazione con la società? Il rapporto è continuo, abbiamo le stesse idee. Serve gente con fame e che sposi al 100% questa sfida, chi non vuole sposarla deve avere il coraggio di andare via”.

VIDEO: le parole di Toscano in sala stampa

