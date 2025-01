QUI CATANIA: squadra in ritiro a tempo indeterminato

Nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il collega Alessandro Vagliasindi sottolinea che il Catania andrà in ritiro. Queste le sue parole a riguardo: “Squadra in ritiro a tempo indeterminato da domani in una località che è in via di definizione ma sicuramente fuori dalla Sicilia. Nei pressi di Roma o, in Calabria, nei pressi di Cosenza. Quel che è certo è che il Catania andrà in ritiro e può essere un provvedimento a più lunga gittata perchè c’è un alto grado di insoddisfazione rispetto a queste prestazioni. La dirigenza nel suo insieme ha preso questa decisione e cosi sarà”.

