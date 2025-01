ULTIM’ORA: Catania in ritiro in Calabria da mercoledì pomeriggio

Trova conferma la notizia che vedrà la squadra del Catania lavorare, in ritiro, fuori Sicilia. In vista del match con il Picerno, in programma domenica 19 gennaio con inizio alle ore 17.30 allo stadio “Donato Curcio”, la società rossazzurra comunica che il Catania svolgerà il primo allenamento al “Cibalino”, domani pomeriggio. Mercoledì, dopo la seduta mattutina, staff tecnico e calciatori partiranno per la Calabria e raggiungeranno nel pomeriggio la località prescelta dalla dirigenza per il ritiro pre-gara. Da giovedì, la preparazione al prossimo impegno proseguirà pertanto fuori sede.

