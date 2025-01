SERIE C – Cicerelli (Ternana): “Pensavo di restare ai piedi dell’Etna. Sono ancora un giocatore del Catania ma…”

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuele Pio Cicerelli alla Ternana Calcio, a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni”. Così recitava il comunicato ufficiale del club etneo quando, lo scorso 27 luglio, ufficializzò la cessione alla Ternana di Cicerelli, autore sin qui in rossoverde di ben 12 gol e 5 assist.

Lo stesso calciatore pugliese classe 1994 ha avuto modo di parlare del proprio futuro ad ‘Arena C’ su TRG. Ecco quanto evidenziato da ternananews.it: “Se dovesse arrivare qualche offerta da categorie superiori, potrei andare via? No, resto qui. Sono in prestito dal Catania con obbligo di riscatto in caso di Serie B. Restare significherebbe che siamo riusciti a salire di categoria e questo è il nostro obiettivo principale. Come sono arrivato a Terni? Ero a Catania e pensavo di restarci. Poi ho avuto un confronto con la dirigenza e abbiamo deciso di interrompere il rapporto per evitare di rovinare il percorso fatto insieme. Terni è stata una sorpresa, ma sono contento della scelta. Ora guardo al futuro, non ai ricordi”.

