MERCATO: Guglielmotti, sondaggio del Trapani

Tornato in campo domenica scorsa, a Benevento, superando i problemi fisici riscontrati in precedenza, l’esterno destro di proprietà del Catania Davide Guglielmotti è finito nel mirino del Trapani secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C. I granata, dopo avere formulato un’offerta per il calciatore della Juve Stabia Cristian Andreoni non raggiungendo però l’accordo con le Vespe, hanno effettuato un sondaggio per Guglielmotti. Situazione da seguire nelle prossime ore. L’ex giocatore del Lecco, lo ricordiamo, nei giorni scorsi è stato sondato anche dal Vicenza per l’eventuale sostituzione di Filippo De Col.

