STAMPA ASCOLANA: “Carpani-Ascoli, ha pesato la forte volontà del giocatore”

Su cronachepicene.it c’è spazio per commentare la trattativa-lampo per il passaggio di Gianluca Carpani dal Catania all’Ascoli. Il centrocampista è arrivato nel Piceno in mattinata e si evidenzia che “nella buona riuscita della trattativa ha pesato la forte volontà del classe 1993, diventato papà per la seconda volta lo scorso maggio, di riavvicinarsi alla famiglia. Il Catania, che non aveva inizialmente intenzione di privarsene, ha poi gradualmente aperto all’operazione, assecondando le richieste del calciatore ed i buoni rapporti tra i due club, come dimostrato già in estate con le trattative che hanno portato nel Piceno Davide Marsura e Marcos Curado”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***