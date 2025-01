CARPANI: “Che emozione essere tornato a casa, sono molto carico”

Prime parole da nuovo calciatore dell’Ascoli per il centrocampista Gianluca Carpani, prelevato dal Catania. Queste le dichiarazioni di Carpani ai canali ufficiali bianconeri:

“Sono emozionato, non mi vengono fuori neanche le parole perchè per me è importantissimo essere tornato a casa e rivedere l’ambiente, il centro sportivo, sentire il calore dei tifosi sui social e in giro. Sono molto carico, voglio ricambiare tutto l’affetto ricevuto e darò il massimo per questa maglia come ho sempre fatto, non vedo l’ora di scendere in campo”.

“Conosco già qualche giocatore, gli altri li impererò a conoscere strada facendo, dobbiamo trarre il massimo da ognuno di noi. Conosco anche Curado, abbiamo legato nel primo periodo catanese in cui siamo stati insieme, gli avevo anche suggerito di venire qui ad Ascoli. Sono a completa disposizione della squadra, negli ultimi anni ho ricoperto diversi ruoli, mi adatto facilmente. A Catania ho giocato in tre ruoli diversi. Con il lavoro e l’unione di tutto l’ambiente si possono ottenere grandi risultati, consapevole dell’importanza di partire dalle piccole cose”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***