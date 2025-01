CATANIA SOCIAL – Raimo saluta Carpani: “Grazie di tutto”

“In bocca al lupo Gianluca Carpani, grazie di tutto! ❤️“. Così, via social, il laterale rossazzurro Alessandro Raimo saluta l’ormai ex compagno di squadra Gianluca Carpani. I due hanno instaurato un rapporto d’amicizia molto solido, andato via via consolidandosi nel tempo a partire dallo scorso anno, quando militavano tra le fila della Recanatese. In questa stagione si sono ritrovati, ma adesso le loro strade si dividono con il centrocampista marchigiano ceduto a titolo definitivo all’Ascoli e Raimo che prosegue l’avventura alle pendici dell’Etna, legato contrattualmente al Catania fino al 30 giugno 2026.

Carpani ha successivamente pubblicato su Facebook un video che lo riprende nell’azione del gol del momentaneo vantaggio rossazzurro a Picerno, dove ha siglato la sua terza e ultima rete con la maglia del Catania, per poi aggiungere la scritta “Grazie Catania ❤️❤️“.

