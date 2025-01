STAMPA AVELLINESE: “Niente Catania, Liotti verso Trapani”

La stampa di Avellino, nello specifico i colleghi di Prima Tivvù, riportano che il futuro di Daniele Liotti sarà a tinte granata. Il laterale sinistro di proprietà dell’Avellino, ritenuto cedibile dagli irpini su precisa richiesta del giocatore, in scadenza di contratto ma con un’opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B, che ha preferito assicurarsi un accordo di due anni e mezzo alla corte di Eziolino Capuano. Il calciatore classe 1994 era un profilo gradito anche al Catania, che già nella passata stagione aveva valutato la possibilità d’ingaggiare l’ex Reggina, allenato in passato da mister Mimmo Toscano proprio a Reggio Calabria.

