EX ROSSAZZURRI: Greco torna nel girone C di Serie C, direzione Monopoli

Si appresta a lasciare Vicenza Jean Freddi Greco. Classe 2001, compirà 24 anni a febbraio. Sarà un nuovo giocatore del Monopoli. Rinforzo importante per la società pugliese, attuale capolista del girone C. L’ex centrocampista rossazzurro, con oltre 30 apparizioni alle pendici dell’Etna e che ha fatto parte dell’organico del Catania edizione 2021/22, vivendo da protagonista l’anno drammatico del fallimento del Calcio Catania, milita così nuovamente nel raggruppamento meridionale di Serie C.

“A Catania e col Catania sono cresciuto molto – scriveva su Instagram al momento dell’addio -. Ho trovato un gruppo di persone che giorno dopo giorno sono diventati la mia famiglia. So che porterò quest’esperienza impressa nella mia mente per sempre, sono arrivato in punta di piedi e questa piazza mi ha aiutato a esprimermi in tutte le mie potenzialità. Grazie ai miei compagni, grazie allo staff tecnico, ma soprattutto grazie ai tifosi per avermi coccolato e incitato sempre dalla prima all’ultima partita. Porterò Catania e il Catania per sempre con me, GRAZIE e Forza Catania. U Muturinu”.

