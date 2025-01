STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, le rimonte subite negli ultimi segmenti di gara stanno diventando una costante…”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’, il giornalista Alessandro Vagliasindi si è espresso sul pareggio riportato dal Catania fuori casa contro l’AZ Picerno. Ecco quanto evidenziato:

“Sinceramente la prestazione del Catania a Picerno la definirei sufficiente, nulla di più. Perchè comunque è una squadra che continua a palesare pregi e difetti. Al momento più difetti che pregi. E’ un punto che muove la classifica e interrompe questa catena di sconfitte consecutive però sarebbe servito un successo e il fatto che anche stavolta il Catania si è fatto rimontare nell’ultimo segmento di gara sta diventando un pò una costante che deve indurre a delle riflessioni”.

“Questa finestra di calciomercato potrà portare a mio avviso tante novità in casa Catania. Credo che le indicazioni di Toscano sul mercato riguardino principalmente il reparto difensivo, quello più in difficoltà in questo momento, lo dicono i numeri. Faccio un parallelo tra il girone d’andata e di ritorno a questo punto. All’andata in 4 partite il Catania mise insieme 8 punti subendo un solo gol a Biella contro la Juventus Next Gen. Nel girone di ritorno il rendimento si è dimezzato con 4 punti e soprattutto 6 reti subite. In questo c’è al momento il deficit maggiore di una squadra che Toscano aveva costruito proprio sulla solidità difensiva e che, invece, nelle ultime 10 gare di campionato ha tenuto la porta inviolata soltanto contro il Sorrento in casa“.

“E’ un dato che evidenzia delle difficoltà complessive che poi vanificano le situazioni di vantaggio, perchè la partita di Picerno ti riporta in mente i match di Torre del Greco, Avellino e Benevento, tutti confronti in cui il Catania passato in vantaggio ha visto sfumare nel secondo tempo la vittoria. Queste sono circostanze che determinano pesantemente la classifica e gli obiettivi per il prosieguo della stagione”.

“A Picerno per Toscano contava innanzitutto il risultato e la risposta caratteriale della squadra. Questa in qualche misura c’è stata però manca la continuità nell’arco dei 90′, questa squadra soprattutto nelle battute finali del match dà la sensazione anzichè di accelerare di avere un calo. Aspetto che secondo me deve essere messo sotto la lente d’ingrandimento per capire se si tratta di un problema di contingenze legate al mercato – e quindi la difficoltà di gestire giocatori che magari sanno già di dovere andare via e vengono chiamati in causa -, o se è un problema di temperamento di alcuni elementi di quest’organico, oppure se è un problema di carattere fisico perchè continuiamo a vedere calciatori del Catania che negli ultimi 15-20 minuti sono vittime di crampi, più di uno. Anche questo è un elemento che va valutato attentamente, visto che il Catania sta cercando di cambiare pelle in questi ultimi giorni di mercato per poi tuffarsi nei prossimi mesi di campionato”.

“Io credo che l’obiettivo del Catania possa essere il quinto posto, riuscire ad arrivare dove attualmente è collocato in classifica il Potenza, perchè le altre avversarie sono molto più avanti, hanno distacchi considerevoli e, tenendo conto che mancano 15 incontri al termine della stagione regolare, immaginare che il Catania possa oltrepassare la quinta posizione mi sembra abbastanza improbabile”.

