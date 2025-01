SERIE C: posticipi, vincono Crotone e Casertana. Messina, Modica si dimette

Le vittorie esterne di Crotone e Casertana evidenziano come i calabresi confermino di attraversare un eccellente momento di forma, salendo a quota 39 punti in classifica, mentre i campani interrompono la serie negativa di risultati grazie alla doppietta del neo acquisto Vano cogliendo un risultato importante in chiave salvezza. Falchetti vittoriosi per 2-1 sul campo della Turris, che era passata in vantaggio con l’autorete di Kontek. Gli squali, invece, si sono imposti per 2-0 a Messina, anche in questo caso in virtù di una doppietta, autore dei gol Tumminello.

Nello specifico da segnalare anche che l’allenatore dei peloritani Giacomo Modica ha comunicato a fine gara le dimissioni: “Al di là dei risultati, questa squadra è sempre stata sola, mai una carezza e ha affrontato difficoltà infinite. Il Messina ha una storia, ma non c’è più nulla del Messina di un tempo. Ho sbagliato e pago. Resto un tifoso e un innamorato del Messina. Io non ce la faccio più e non me la sento di proseguire. Mi sento una persona serena, non voglio perdere la dignità, ho dato il meglio di me stesso, lascio soldi e dei ragazzi meravigliosi in dotazione”, le parole di Modica.

