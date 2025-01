TOMEI (all. Picerno): “Il Catania si è difeso per 90 minuti, i ragazzi non hanno raccolto quanto avrebbero meritato”

L’allenatore del Picerno Francesco Tomei commenta così, in sala stampa, il pareggio casalingo riportato contro il Catania:

“Alla fine hai fatto una gran partita. Hai tenuto il campo molto bene, hai creato tanto contro una squadra molto forte che è venuta qui a difendersi. Se vai in gol con Maiorino costringi il Catania a scoprirsi e concedere spazi, a quel punto puoi fargli male in ripartenza e le partite cambiano. Sono contento della prestazione ma continuiamo un pò a mancare nel concretizzare le occasioni prodotte. Dobbiamo finalizzare quello che creiamo. I ragazzi hanno fatto il massimo, mi dispiace che non abbiano raccolto per quello che hanno dato”.

“Loro si difendono a 5, a volte a 6, con le squadre di blocco basso sono le qualità tecniche che fanno la differenza. Noi abbiamo sbagliato tecnicamente in diverse situazioni andando a giocare tra le linee, e quando l’avversario si difende così per 90 minuti, trovare la giocata è fondamentale. Poi va a finire che rischi di perdere e allora diventa una grande beffa. Ci manca questo step per crescere, i ragazzi devono capire che davanti al portiere bisogna fare gol. Sono un pò amareggiato perchè la partita l’abbiamo condotta noi e giocata come dovevamo ma per compiere il salto dobbiamo concretizzare. Ripeto, è un peccato perchè secondo me la potevamo vincere”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***