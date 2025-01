TOSCANO a Telecolor: “Buona gara fino ai cambi, avevamo la partita in mano. Servono riflessioni importanti”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato la sconfitta dei suoi a Benevento, intervenendo ai microfoni di Telecolor:

“La squadra ha fatto una buona gara fino ai cambi. I loro hanno determinato, i nostri no. Io devo fare mea culpa. Noi abbiamo un organico importante, oggi avevamo la partita in mano contro la capolista. Stavamo giocando con personalità, è un peccato non portare punti a casa dopo una prova del genere. Dovevamo fare di più, eravamo in vantaggio e dovevamo portarla a casa”.

“Dobbiamo fare riflessioni importanti, non è possibile buttarla via così. Ci voleva più coraggio. Stoppa è uscito perché volevo dare freschezza, era stanco e ci stavamo abbassando. Ci può stare che vieni a Benevento e perdi, ma non in questo modo. A livello individuale potevamo fare meglio in difesa in occasione delle due reti del Benevento nel secondo tempo. Ci vuole più fame, più cattiveria”.

