UFFICIALE: Chiricò libero di accasarsi altrove, risolto il contratto col Catania

“Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Cosimo Chiricò. All’attaccante pugliese, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 43 presenze e 6 gol, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. Questo il comunicato diffuso dalla società etnea, a conferma che Chiricò non è più un giocatore del Catania. Il classe 1991 è adesso libero di accasarsi altrove. Ternana, Gubbio e Campobasso i club che hanno manifestato interesse ultimamente, dopo che nelle scorse settimane aveva attirato le sirene del Perugia. Prima ancora il Catania ha considerato anche l’ipotesi di un reintegro, ma poi non se n’è fatto nulla con Chiricò rimasto fuori lista.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***