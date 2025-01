QUI CATANIA: svolto il primo allenamento mattutino a Misterbianco

“Dopo un breve incontro con il Sindaco Corsaro e l’assessore allo sport Pignataro, i rossazzurri hanno svolto oggi per la prima volta l’allenamento mattutino al “Valentino Mazzola”. Catania Football Club ringrazia il Comune di Misterbianco per la calorosa accoglienza”. E’ quanto si legge nella nota diffusa dalla società rossazzurra. La squadra di mister Toscano ha iniziato a svolgere gli allenamenti nella rinnovata struttura di Misterbianco, con campo in erba sintetica. Dovrebbe farlo almeno fino all’8 febbraio, in attesa del completamento dei lavori di rifacimento del manto erboso del “Cibalino”.

