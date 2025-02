ACCADDE OGGI: 15 febbraio 1942, il Catania di Kertész inaugura il girone di ritorno con 6 gol

La stagione di guerra 1941-42 è durissima per la popolazione etnea, eppure il calcio non si ferma. Il 15 febbraio 1942 il Catania allora allenato dall’ungherese Géza Kertész, richiamato dopo cinque anni, vinse la prima gara del girone di ritorno in Serie C rifilando un tennistico 6-0 al malcapitato Brindisi.

Tre doppiette decisero l’incontro disputato ai piedi dell’Etna: a segno Nelli, Miglioli e Koenig, quest’ultimo capocannoniere stagionale con ben 18 gol. Lo attendeva una brillante carriera in A con Lazio, Sampdoria e Genoa. Qualche anno dopo invece l’allenatore Kertész, prima di rientrare da Budapest, sarebbe morto da eroe trucidato dalle SS per avere sottratto un ragazzo ebreo alla folle caccia nazista, fornendogli un rifugio.

