VERSO CATANIA-CASERTANA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno domenica allo stadio “Angelo Massimino” contro la Casertana, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.50 e 1.65; la “X” tra 3.60 e 4.15; il “2” tra 4.50 e 5.25. Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede i padroni di casa con buone chance di vittoria. C’è fiducia che la squadra di Toscano riesca ad imporsi tra le mura amiche, dando continuità al successo riportato sul campo dell’ex capolista del girone.

In questo campionato nessuna gara è da sottovalutare, i favori del pronostico vanno confermati sul rettangolo verde. Vedremo se il Catania cavalcherà l’onda emotiva del risultato importante di Monopoli. Catania alla ricerca del settimo acuto casalingo in campionato, secondo consecutivo dopo il 3-1 inflitto al Giugliano il 26 gennaio. La Casertana, sconfitta tra le mura amiche dall’Audace Cerignola, in trasferta è invece reduce da due successi di fila non perdendo dal 4 gennaio (1-0 a Biella contro la Juventus Next Gen).

