CATANIA: lancio di fumogeni e stadio abbandonato prima del 90′, confermata spaccatura con i tifosi

Pomeriggio assolutamente da dimenticare per i tifosi rossazzurri. In 200 hanno raggiunto lo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola. Sostenuta una lunga trasferta, chilometri macinati per poi rimediare l’ennesimo boccone amaro di una stagione complicata.

Catania uscito sconfitto dal confronto esterno con la formazione allenata dall’ex Raffaele, tifoseria rossazzurra che ha manifestato tutta la propria delusione attraverso cori di contestazione all’indirizzo di squadra e società. Nel corso della ripresa la partita è stata sospesa per qualche minuto a seguito di un lancio di fumogeni in campo, azione che costerà una multa di rilevante entità al club. Poi, prima del 90′, il Settore Ospiti è stato disertato. Segnale tangibile di una insoddisfazione profonda e, soprattutto, la conferma della spaccatura evidente con i tifosi.

