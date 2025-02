CELLI: da fuori lista a reintegrato, troverà spazio anche lui in questo Catania?

Mister Lucarelli non aveva dubbi, quando la scorsa stagione si presentò l’opportunità di portarlo a Catania, via Ternana. Tra i tanti innesti del mercato di gennaio 2024, raggiunse la sponda rossazzurra della Sicilia il difensore Alessandro Celli, avente caratteristiche da braccetto, terzino o laterale di centrocampo. Giocatore adattabile in varie posizioni, si pensava che con la sua duttilità potesse dare molto alla causa del Catania. Ad oggi ha raccolto 20 gettoni di presenza, venendo impiegato anche sotto la gestione Zeoli con prestazioni rivedibili o appena sufficienti.

Con l’avvio del ritiro pre campionato alla guida di mister Toscano, Celli sembrava destinato a lasciare Catania. Ed in effetti è stato inizialmente collocato nella lista dei partenti. Poi, d’accordo con la società, si è deciso di reintegrarlo venendo utilizzato per la prima volta in questa stagione al “Massimino”, subentrando a Jimenez nel corso della ripresa di Catania 0-0 Audace Cerignola. Le settimane successive Celli è finito in panchina, per poi sparire completamente dai radar a seguito di un infortunio muscolare non indifferente.

Più di tre mesi dopo, rieccolo scaldare la panchina a Benevento, con Juventus Next Gen e Picerno, prima di essere al centro di una serie di trattative di mercato mai concretizzate. A gennaio Celli veniva considerato in uscita, ma attraverso ulteriori valutazioni in seno allo staff tecnico e societario ecco che il calciatore romano classe 1994 è stato reinserito in lista. Un percorso a dir poco tortuoso, il suo, in maglia rossazzurra fino a questo momento. I prossimi mesi diranno se anche per lui ci sarà spazio nella squadra di Toscano da qui al termine del campionato. Ricordiamo che il contratto di Celli con il Catania scadrà il 30 giugno 2026.

