LA SICILIA: “De Paoli per un giorno mette a tacere i dubbi. In gol anche Ierardi, spesso dimenticato in panca”

All’interno del quotidiano La Sicilia c’è spazio per analizzare i gol che hanno permesso al Catania d’imporsi a Monopoli. Il novello goleador e il difensore ritrovato. “A firmare il successo del Catania a Monopoli sono stati due personaggi riemersi da situazioni particolari”, De Paoli e Ierardi. “De Paoli era arrivato a Catania portandosi dietro lo scetticismo generale per via di un numero limitato di realizzazioni negli ultimi anni di Serie C. Invece eccolo a segno, contro la sua ex squadra e dopo pochi secondi di gara”, riporta La Sicilia.

La prima rete del Catania nasce subito al primo affondo. “Parte da una palla persa a centrocampo dall’ex di turno Greco. Il pallone viene arpionato da De Paoli che avanza e sfodera un diagonale che rimbalza davanti al portiere avversario e va dentro. Ex Monopoli, il nuovo acquisto rossazzurro non esulta ma per un giorno mette a tacere i dubbi legittimi su una prolificità in carriera che negli ultimi anni è stata davvero limitata”, si legge.

Nel finale segna la rete del successo l’ex difensore del Vicenza Ierardi. “Un giocatore spesso dimenticato in panca dopo un avvio di stagione da titolarissimo. Angolo di Anastasio, il difensore sbuca dalle retrovie e sul secondo palo si coordina alla perfezione per colpire di testa in modo vincente”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

