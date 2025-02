NON BASTA JIMENEZ: la vittoria non arriva, il Catania torna da Altamura con un punto

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Terzo risultato utile consecutivo, undicesimo pareggio in campionato ma Catania che non può essere soddisfatto. I rossazzurri cercavano infatti i tre punti sul campo del Team Altamura, invece non sono andati oltre l’1-1. La squadra di Toscano ha fatto i conti con nuove defezioni delle ultime ore, costringendo a dare forfait sia Di Tacchio che Allegretto. Inglese, invece, è rimasto in panchina per l’intera durata della gara. Segno che anche lui non fosse fisicamente al meglio della condizione.

PRIMO TEMPO – Toscano schiera i suoi secondo il 3-4-1-2 con Gega, Frisenna e Montalto in campo dall’inizio. Per il resto confermato l’undici delle ultime partite con Celli confermato sulla fascia sinistra. Al 3′ il Catania si affaccia nell’area di rigore biancorossa con il colpo di testa di Gega, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, bloccato dal portiere. Parte subito in contropiede l’Altamura, Leonetti sorprende la difesa del Catania e, a tu per tu con Dini, si fa respingere la conclusione. Ritmi non molto elevati in campo, gli etnei rispondono con un paio di iniziative di De Paoli e Frisenna che non producono situazioni di pericolo.

Al 23′ Altamura in vantaggio. Rolando punta Celli in area, fallo netto di quest’ultimo e Leonetti, dal dischetto, trasforma il rigore. Continua a spingere la squadra pugliese, tentativo apprezzabile di Rolando con palla sopra la traversa. Al minuto 29 punizione in favore dei rossazzurri, tiro violento e centrale di Montalto respinto da Viola, l’azione prosegue con il fallo commesso da Del Fabro ai danni del portiere. Reazione poco convinta del Catania, che però a pochi secondi dallo scadere dell’unico minuto di recupero concesso nel primo tempo pareggia i conti: Celli corre sulla fascia sinistra, supera Manè, crossa in mezzo per la testa di Jimenez che s’inserisce con i tempi giusti e insacca.

SECONDO TEMPO – Il Catania torna dagli spogliatoi provando subito a ribaltare il risultato. Occasionissima per Frisenna, buon cross effettuato da De Rose, il centrocampista ex Messina in scivolata sfiora il 2-1. Per buona parte della ripresa il pallino del gioco è in mano alla formazione di Toscano, che però fatica ad essere incisiva. Al 61′ De Paoli è solo in avanti ma trova lo spazio per andare alla conclusione, il portiere respinge.

I minuti scorrono e gli etnei perdono Guglielmotti, infortunato. Raimo (subentrato a Celli ad inizio ripresa) continua a giostrare sulla sinistra mentre Frisenna si sposta nella corsia di destra, stremato, più volte alle prese con i crampi. A creare scompiglio nei minuti successivi è soprattutto l’Altamura con le accelerazioni di Rolando e soprattutto l’attaccante argentino Palermo, figlio d’arte, il quale spreca un paio di ghiotte opportunità per andare a segno.

Tra le fila del Catania, invece, bene Jimenez che quando avanza palla al piede è difficile da marcare per i leoni biancorossi. Toscano mette dentro, tra gli altri, Stoppa che prende il posto di Montalto. Stoppa aggiunge estro e brio alla manovra, dialoga più volte con lo stesso Jimenez ma, proprio l’ex Juve Stabia, reagisce dopo la mancata concessione di un calcio di rigore e l’arbitro, consultandosi con l’assistente, decide di estrarre il cartellino rosso.

Con il Catania in inferiorità numerica aumentano gli spazi a disposizione dell’Altamura. Al 90′ i rossazzurri provano ad approfittare dell’uscita avventurosa del portiere dalla propria area di rigore, De Paoli calcia subito la rimessa laterale e De Rose conclude da fuori ma non trova lo specchio della porta. Entrambe le squadre provano ad aggiudicarsi il match ma il direttore di gara, scaduti i 5′ di recupero concessi, manda Team Altamura e Catania negli spogliatoi sancendo il definitivo 1-1.

