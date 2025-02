GRELLA a Telecolor: “Presunzione e mancanza di rispetto nei confronti del Catania”

Il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella, è intervenuto ai microfoni di Telecolor a seguito del pari con l’Altamura.

“Siamo stufi, ho sempre cercato dei canali corretti che evidentemente non portano a niente. La nostra frustrazione e delusione è al limite. Questo club investe milioni di euro e vogliamo essere tutelati. Io sono stufo e arrabbiato perchè vedo presunzione e mancanza di rispetto nei confronti del Catania. Abbiamo delle immagini in cui si vede un rigore nettissimo e un’espulsione che mi lascia senza parole. Il club ha perso tantissimi punti – più di dieci – per decisioni arbitrali contrarie, non possiamo più permettercelo. La nostra classifica avrebbe avuto tutto un altro aspetto”.

“Infortuni? Purtroppo quando si entra in questo tunnel cercando di recuperare al più presto i calciatori si corrono dei rischi che noi proviamo in tutti i modi a limitare. Dobbiamo trovare il modo per far sì che questi infortuni accadano con sempre meno frequenza. Quando si prendono certe decisioni durante la stagione non è mai semplice. Dobbiamo trovare una soluzione tutti insieme, prima possibile. Non esiste mai un colpevole ma una condivisione di responsabilità da assumersi per il bene del club. È inutile puntare il dito contro un professionista in particolare in questo momento. Pelligra non è contento e io sono molto arabbiato e frustrato dalla situazione”.

“Oggi era una partita da vincere, per me c’era la possibilità di farlo. Quando troviamo queste situazioni che possono incidere e cambiare il destino di una partita come facciamo a stare zitti? Ci ho pensato a lungo prima di presentarmi qui. Se sto parlando è perché sono al limite della pazienza. Vogliamo essere rispettati e troveremo il modo di farci rispettare con le buone o con le cattive”.

