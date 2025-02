QUI CATANIA: Dalmonte ritrova Stoppa e Jimenez, 22 gol in tre a Vicenza

Tra le novità in sede di calciomercato, tra le fila rossazzurre, spicca l’ingaggio di Nicola Dalmonte. Calciatore brevilineo dotato di grande gamba e dinamismo che ama svariare su più zone del campo, estremamente eclettico avendo agito in carriera come quinto di centrocampo, esterno offensivo, finanche falso nove, trequartista e seconda punta, Dalmonte è una sorta di tuttofare. Un jolly tatticamente utilissimo per la produzione del gioco offensivo del Catania.

Alle pendici dell’Etna il ragazzo ritrova due calciatori con cui ha lavorato con profitto a Vicenza: Matteo Stoppa e Kaleb Jimenez. Con il primo è stato spesso impiegato sulla trequarti di campo alle spalle dell’unica punta. Quando Stoppa rientrerà dall’infortunio muscolare che lo costringerà a rimanere fermo ai box ancora per qualche settimana, il tandem Dalmonte-Stoppa rappresenta una soluzione tattica molto interessante da proporre in zona d’attacco.

Jimenez, a Vicenza, ha agito sia da centrocampista che nelle vesti di trequartista. I tre calciatori nella stagione 2022/23 misero insieme 22 gol: 9 Dalmonte, 10 Stoppa, 3 Jimenez rispettivamente con 7, 9 e 2 assist. Numeri interessanti nel contesto di un’annata particolare, dove si alternarono in panchina tre allenatori: l’ex rossazzurro Francesco Baldini, Francesco Modesto e Dan Thomassen chiudendo il campionato di Serie C girone A al settimo posto, vincendo la Coppa Italia di categoria e salutando i playoff nel secondo turno contro il Cesena guidato proprio da Mimmo Toscano, attuale tecnico del Catania.

