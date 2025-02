QUI CATANIA: primi test in gruppo per Montalto, Stoppa e Di Gennaro. Out Anastasio

Dopo la seduta svolta lunedì, con due programmi differenziati per altrettanti gruppi in base ai minuti di gioco sommati contro la Casertana, e il riposo nella giornata di ieri, il Catania ha sostenuto oggi il primo allenamento in vista della gara con il Team Altamura, in programma domenica alle 15.00.

Primi test in gruppo ed esercizi specifici per Adriano Montalto, Matteo Stoppa e Matteo Di Gennaro; sessione individualizzata per Gabriel Lunetta. A riposo Armando Anastasio: gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione muscolare. La preparazione proseguirà da domani a sabato con tre sedute mattutine consecutive.

