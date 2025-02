VERSO MONOPOLI-CATANIA: arbitra Turrini della sezione di Firenze. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 26a Giornata di Serie C. La partita Monopoli-Catania, in programma domenica e valida per il girone C, sarà diretta da Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti (Como) e Andrea Barcherini (Terni). Quarto ufficiale Lorenzo Maccarini (Arezzo).

Un precedente da direttore di gara con il Catania per il sig. Turrini, la vittoria rossazzurra per 3-1 a Caserta il 6 ottobre 2024 con reti di marca etnea recanti le firme di Guglielmotti, Jimenez e Inglese. Precedentemente – maggio 2024 – fu designato come Quarto ufficiale in occasione dell’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff che vide il Catania vincere 1-0 con gol di Cianci contro l’Avellino. Ha arbitrato anche un match del Monopoli, l’1-0 casalingo inflitto dai biancoverdi alla Juve Stabia in campionato nel 2023 (l’ex Catania Giuseppe Pancaro sedeva sulla panchina pugliese).

Su Turrini si segnala una conduzione di gara che fece molto discutere qualche anno fa, in occasione della gara persa dalla Pro Sesto contro la Triestina. La società di Sesto San Giovanni espresse tutto il proprio disappunto su Facebook parlando di “clamoroso rigore inspiegabilmente non fischiato” con la pubblicazione del video del fallo palesemente commesso ai danni dell’attaccante sestese (sarebbe dovuta scattare anche l’espulsione del giocatore della Triestina). “Non chiediamo tanto, ma solo di essere tutelati come tutti gli altri. Crediamo che la Pro Sesto e tutti i suoi tifosi meritino rispetto e, magari, una spiegazione”, scrisse la Pro Sesto.

Un giornalista che segue da vicino le vicende della squadra si rivolse persino all’Aia di Firenze scrivendo: “Carissima Aia di Firenze non le sembra che l’arbitro in capo alla vostra sezione debba chiedere scusa alla Pro Sesto, ai suoi tifosi e alla città di Sesto San Giovanni? Ammettere quantomeno di aver commesso un errore gravissimo durante Pro Sesto-Triestina sarebbe già un segno di rispetto verso chi (voi) gli permette di andare in giro ad arbitrare”.

Passiamo alle statistiche in Serie C dell’arbitro, che ha diretto in questa categoria 63 gare (Coppa Italia e Playoff compresi) estraendo 310 cartellini gialli e 8 cartellini rossi, di cui 3 per somma di ammonizioni, fischiando 9 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 26 vittorie per le squadre di casa, 20 pareggi e 17 successi per le formazioni impegnate in trasferta.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, ha diretto 24 incontri estraendo 121 cartellini gialli, 4 rossi (0 per somma di ammonizioni) e concedendo 4 rigori con un bilancio di 9 successi casalinghi, 8 pareggi e 7 acuti esterni. In questa stagione Turrini ha diretto cinque gare nel raggruppamento meridionale, e proprio la citata vittoria del Catania a Casertana è, al momento, l’unica di una squadra impegnata fuori casa in partite dirette dallo stesso Turrini.

