CASTELLINI: prima le rassicurazioni di Pelligra e Toscano, poi la delusione dei tifosi

C’è insoddisfazione tra i tifosi rossazzurri per la cessione al Pisa di Alessio Castellini. Più volte il presidente Rosario Pelligra aveva dato rassicurazioni sul futuro del jolly difensivo bresciano sotto l’Etna. A dicembre lo stesso allenatore del Catania Domenico Toscano aveva escluso la cessione di Castellini.

A proposito di un eventuale trasferimento del calciatore classe 2003 nella finestra invernale del calciomercato, Toscano rilasciò le seguenti dichiarazioni in sala stampa: “Abbiamo le idee chiare sul mercato ed è chiaro che i giocatori forti devi tenerli se vuoi migliorare quello che hai. Se togli un calciatore forte prendendone un altro altrettanto forte hai fatto 0-0. I migliori si tengono, da lì costruisci”. Toscano parlo così alla vigilia di Catania-Sorrento, ultima gara del 2024 stravinta dalla sua squadra.

Alla fine la società etnea si è privata di un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di Toscano e la sensazione è che – utilizzando ancora le parole del tecnico calabrese – il Catania non abbia neanche “fatto 0-0”. Non si poteva fare davvero nulla per trattenere Castellini? In considerazione dell’offerta sostanziosa ricevuta da un club che punta con decisione al salto in Serie A, forse no, e sappiamo come spesso le dinamiche di mercato cambino rapidamente. Ma la delusione dei tifosi rimane. A maggior ragione dopo una perdita così importante all’interno della rosa ci si aspettava altro sul mercato in entrata, sia per sopperire alla mancanza di Castellini che per rendere l’organico più competitivo di quello attuale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***