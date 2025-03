CALENDARIO: rush finale, quale piazzamento alla portata del Catania?

Quattro incontri alla fine della regular season. Catania in piena zona playoff, attualmente settimo ma a parità di punti con il Potenza. L’obiettivo è quello di raggiungere il miglior piazzamento in classifica allo scopo di partecipare ai playoff con qualche vantaggio in più rispetto alle avversarie (vedi numeri di turni da disputare e gare casalinghe). In tutti i casi conterà come arrivare all’appuntamento. E cioè con uno stato di forma psico-fisico importante, recuperando l’intero organico a disposizione o quasi.

Detto così sembra piuttosto difficile, in considerazione dell’elevato numero d’infortuni che da gran parte del girone d’andata in poi ha attanagliato il Catania, privando mister Toscano di diverse pedine rilevanti nell’economia del gioco rossazzurro lungo il percorso. Gli spareggi promozione, però, rappresentano un’opportunità ed è doveroso provare a giocarsi fino in fondo le proprie carte. Auspicando che il Catania ci arrivi al meglio delle sue possibilità.

Crotone, Benevento, Potenza e AZ Picerno, rivali dirette nella corsa al quarto/quinto posto, si daranno sportivamente battaglia da qui ad aprile. Tutte dovranno giocare 4 partite, ad eccezione del Potenza che sosterrà cinque impegni. Battere il Crotone avrebbe potuto avvicinare sensibilmente i rossazzurri in quarta posizione, portandosi a -1 dagli squali. La distanza è rimasta invariata (-4) ed è piuttosto complicato per il Catania, a questo punto, mirare al quarto posto. Realisticamente appare più alla portata la quinta posizione ora occupata da un Benevento che dista 2 lunghezze e continua a registrare passi falsi.

Tra le compagini citate, la squadra di Toscano non ha dalla sua un calendario agevole: Trapani (fuori casa), Avellino (in casa), Cavese (in trasferta) e Potenza (al “Viviani”). Apparentemente più comodo il calendario del Crotone che affronterà Latina, Juventus NG, Foggia e Casertana. Sfide dure per il Benevento, di scena con Avellino, Audace Cerignola (entrambe fuori casa), Trapani (al “Vigorito) e Giugliano (in trasferta). Prossime sfide del Potenza contro Giugliano (in casa), Monopoli (fuori), Casertana (tra le mura amiche), Latina (match esterno) e Catania (in casa).

Avere a disposizione una gara in più, a beneficio del Potenza, potrebbe risultare determinante, così come lo scontro diretto che i lucani giocheranno proprio contro il Catania, in Basilicata, il 26 aprile. Quella può essere davvero una sfida chiave nella definizione della griglia playoff.

