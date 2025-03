A MENTE FREDDA – Tre pedine hanno dato nuova linfa al Catania. Si prepara un nuovo esame

La vittoria non è arrivata. Qualche rammarico c’è, perchè contro un Crotone in salute che presenta un centrocampo molto attrezzato con una batteria di attaccanti di altissimo profilo per la categoria, il Catania ha concesso poco e costruito le occasioni migliori per provare a fare bottino pieno. E’ mancato quel pizzico di cinismo in più (un limite di questa squadra come evidenziato in precedenti apparizioni) per incassare i tre punti.

Meglio il Crotone in fase di possesso palla, Catania più solido e compatto che, attraverso le ripartenze, ha creato difficoltà all’avversario come ammesso sportivamente dal tecnico rossoblu Emilio Longo nel post gara. Lo 0-0 al cospetto dei pitagorici allunga, comunque, la serie positività di risultati portandola a sette. Segno non trascurabile che l’imbattibilità prosegue e dei progressi ci sono stati, approfittando soprattutto del recupero di una serie di giocatori importanti nello scacchiere tattico di Toscano. A nostro avviso tre pedine in particolare, una per reparto, hanno inciso in maniera marcata nelle ultime settimane. Ierardi in difesa, Quaini a centrocampo e Lunetta in posizione offensiva.

Il primo era stato al centro di rumors di mercato a gennaio. Si ricavava l’impressione che potesse figurare tra i partenti alla riapertura del calciomercato dopo un girone d’andata un pò altalenante. Da qualche settimana a questa parte è cresciuto, di molto, il livello delle prestazioni dell’ex Vicenza. Lo stesso Toscano ha sottolineato come Ierardi abbia compreso le indicazioni di natura tattica fornite. Sul rettangolo verde riscontriamo un difensore che fa valere il fisico possente rivelandosi determinante in marcatura, nell’anticipo sul diretto avversario, nella capacità di alzare il baricentro della squadra proponendosi anche nello sviluppo della manovra con aggressività, grinta e temperamento.

Quaini, che da quando milita sotto l’Etna ha spesso alternato il ruolo di centrocampista e difensore, ultimamente gioca con regolarità in mezzo al campo denotando segnali di crescita per quel che riguarda la capacità di recupero palla e di avvio dell’azione. Non sempre è preciso e puntuale negli interventi, ma attraversa uno stato di forma eccellente assicurando tanto impegno ed applicazione, distribuendo qualità e quantità.

Lunetta ha dato qualcosa in più alla squadra nell’ottica di cambiare marcia. Le sue accelerazioni favoriscono la fluidità della manovra del Catania, imprimendo ritmo e intensità, al di là che si esprima da quinto o quarto di centrocampo, da trequartista e persino “falso 9”. Un jolly molto importante in questa fase della stagione per il Catania, pronto a giostrare ovunque il mister decida d’impiegarlo. Più gioca, più migliora la condizione fisica e ne beneficiano i compagni.

In casa rossazzurra ci sono ancora vari aspetti da migliorare, ma Ierardi, Quaini e Lunetta stanno dimostrando di avere le potenzialità per trascinare un gruppo alla ricerca di una identità ben precisa e definita. A patto di non mollare di una virgola sul piano dell’atteggiamento e della concentrazione. Loro come ogni singolo componente della squadra, chiamati a preparare al meglio il prossimo esame, in programma domenica pomeriggio a Trapani.

