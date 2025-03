CATANIA-CROTONE (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Crotone allo stadio “Angelo Massimino” per la 33a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo la vittoria esterna riportata al cospetto del Messina per 1-0, non vanno oltre il risultato di parità. Il confronto con i pitagorici si conclude a reti inviolate.

Il Catania ha avuto qualche occasione in più per provare a vincere la gara, ma è mancato il cinismo in zona gol. Prodigioso l’estremo difensore del Crotone in un paio di circostanze nel primo tempo, quasi del tutto inoperoso Dini ma grande chance sciupata da Silva per la formazione ospite nel corso della ripresa. Sempre nel secondo tempo spreca una ghiotta opportunità il Catania con Stoppa che si allunga il pallone, a tu per tu col portiere. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube (nel montaggio effettuato manca l’occasionissima di Stoppa, ndr).

VIDEO: Catania 0-0 Crotone, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

