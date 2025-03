DALLA SALA STAMPA – Dalmonte e Quaini: “Squadra forte e il gruppo c’è, adesso vogliamo gioire anche in casa”

Le parole in sala stampa di Nicola Dalmonte e Alessandro Quaini, a commento della seconda vittoria consecutiva in campionato:

DALMONTE: “Sicuramente potevamo soffrire un pò meno ma siamo contenti di questo risultato in un derby importante. Arrivare a Catania ed esordire con un infortunuio non è piacevole. Sono stato 40 giorni fuori, ci vorrà ancora un po di tempo per migliorare la condizione ma sono contento del mio ritorno in campo, anche se potevo fare meglio in alcune occasioni. Con i compagni mi sono trovato bene da subito. La mia stagione è iniziata, vediamo di portarla a termine nel migliore dei modi”.

“La collocazione tattica dietro la punta mi piace molto ma in passato ho fatto pure il quarto di centrocampo, gradisco anche quella posizione perchè sono abituato a giocare sulla fascia. Ovunque mi metta il mister cerco di dare il massimo. Faccio parte di un grande gruppo. Tanti giocatori, peraltro, li conoscevo già e adesso si vede che le cose stanno andando nella maniera giusta. Continuiamo così e vediamo dove possiamo arrivare, la squadra è forte e c’è un bel gruppo”.

QUAINI: “Il doppio ruolo di difensore e centrocampista l’ho sempre fatto. L’importante era vincere e dare continuità. Le prestazioni individuali vengono dopo, in questo momento la cosa principale è raggiungere risultati di squadra a prescindere dal ruolo ricoperto e da chi giochi, vincendo il numero più alto possibile di partite. Inoltre il recupero di altri giocatori ci permette di aumentare l’intensità degli allenamenti accrescendo la competitività”.

“La trasferta è stata vietata ai nostri tifosi ma dedichiamo a loro questa vittoria, sappiamo che tutto l’ambiente ci teneva e siamo contenti di averlo fatto. Cos’abbiamo in più rispetto allo scorso anno? Il gruppo, perchè siamo veramente uniti. Andiamo tutti nella stessa direzione, sono molto fiducioso per questo finale di campionato. Ci manca la vittoria in casa, da domenica daremo il massimo per gioire davanti ai nostri tifosi. Viviamo un momento positivo, continuiamo così”

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***