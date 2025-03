BANCHIERI (ACR Messina): “Meritavamo un risultato diverso, lotteremo fino all’ultimo secondo del campionato”

Simone Banchieri, allenatore dell’ACR Messina, ai microfoni di Telecolor commenta con amarezza la sconfitta maturata in casa contro il Catania:

“Ringrazio l’allenatore e i ragazzi del Catania per i complimenti ricevuti. Siamo contenti della prestazione e ovviamente arrabbiati per il risultato perchè credo meritassimo un risultato diverso per quanto fatto e prodotto, vedi la traversa e la parata su colpo di testa di Costantino. Ci dispiace onestamente ma alleno dei ragazzi fantastici in una piazza che ci sostiene sempre e capisce tutto il sacrificio che si sta facendo nella quotidianità, nella partite e in tutto ciò che facciamo. Non molliamo, lo abbiamo dimostrato sul campo”.

“Dell’Aquila stava mettenco in difficoltà il Catania nel primo tempo, purtroppo l’ho sostituito per un problema fisico però devo dire che sia Tordini che Vicario sono entrati bene così come De Sena e tutti gli altri, anche nel secondo tempo con i cambi abbiamo tenuto un livello alto. Sappiamo di rappresentare una tifoseria incredibile, che ci aiuta in tutte le partite. Rappresentiamo una città bellissima che trasuda calcio, speriamo che le istituzioni ci aiutino a rimettere questa situaione a posto a livello societario perchè purtroppo sul campo ci hanno tolto tanti punti ma combatteremo fino all’ultimo secondo delle possibilità che abbiamo. Ripeto, siamo arrabbiatissimi per non avere fatto risultato col Catania ma lotteremo con tutte le nostre energie nonostante le difficoltà”.

