EX ROSSAZZURRI – Spinesi: “Quella vittoria del Catania a San Siro contro il Milan…”

Piccolo spazio amarcord rossazzurro. L’ex bomber del Catania Gionatha Spinesi si sofferma sull’ultima vittoria etnea ufficiale a San Siro contro il Milan, risalente alla stagione 2007/08. 1-2 in Coppa Italia con Silvio Baldini seduto sulla panchina catanese.

Ai microfoni di milanpress.it Spinesi ha ricordato il primo gol messo a segno proprio da lui stesso, parlando di “schema ben collaudato” e di “palla di Mascara quasi col contagiri”. In occasione del raddoppio di quest’ultimo, invece, dopo la respinta non perfetta della difesa “difficilmente ci si aspetta una conclusione dai 25-30 metri così precisa”.

Più in generale Spinesi sottolinea lo spirito che ha contraddistinto le stagioni vissute in maglia rossazzurra in Serie A, “la consapevolezza e spensieratezza di andarcela a giocare con chiunque”, le sue parole. Aggiungendo: “Quando arrivavi in uno stadio come San Siro le motivazioni si facevano subito forti, sfruttammo quella grande occasione contro il Milan campione d’Europa“. Bei ricordi, momenti impossibili da dimenticare. Auspicando che possano tornare nel più breve tempo possibile per una piazza importante come Catania.

VIDEO: Milan 1-2 Catania, gli highlights della partita

VIDEO: Milan 1-2 Catania, gli highlights della partita

