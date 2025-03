IERARDI a Telecolor: “Importante non prendere gol, siamo sulla strada giusta”

Il difensore Mario Ierardi a Telecolor ha parlato di Catania-Crotone, match finito con il punteggio di 0-0. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono contento che non abbiamo preso gol, secondo me è importante questo dato. Dopo Messina diamo continuità a questo aspetto. Sono sicuro che con questa grinta e con la sicurezza che stiamo prendendo, arriveranno anche i gol e ci metteremo sulla retta via. C’è rammarico per le occasioni non sfruttate ma continuiamo a lavorare con la consapevolezza che siamo in crescita. Oggi in difesa ci voleva coraggio, essere sicuri del proprio lavoro. Siamo contenti di come abbiamo operato. Il pubblico ci ha aiutato, Catania si sa che ha una tifoseria che può dare tanto”.

