LUNETTA a Telecolor: “Infortuni? Ho una mia idea, la tengo per me. I subentrati ci hanno aiutato tanto”

Ai microfoni di Telecolor il jolly Gabriel Lunetta ha commentato il pareggio del Catania in casa contro il Crotone: “Peccato avevo visto il pallone in rete, il portiere ha parato – ha detto il calciatore, parlando della grande chance costruita nel primo tempo -. Sono felice che il pubblico sia stato con noi e ci abbia sostenuto. Il recupero di alcuni compagni infortunati sicuramente ha fatto la differenza in positivo in questo momento. Il discorso relativo agli infortuni lo affronteremo quando sarà opportuno, non è il momento di parlarne adesso. Io ho una mia idea ma la tengo per me. Ci sono stati tanti problemi. La differenza oggi l’hanno fatta i subentrati, ci hanno aiutato dando freschezza alla squadra”.

