LA SICILIA: “Reparto di centrocampo quasi al completo con i rientri di Di Tacchio e Sturaro”

Il Catania in mediana ha recuperato praticamente tutti. “Non era mai accaduto dall’inizio della stagione, ma nella fase cruciale del campionato adesso il tecnico Mimmo Toscano potrà finalmente scegliere e non adattare. Una notizia che induce all’ottimismo in vista dello scontro playoff di domenica contro il Crotone”, riporta La Sicilia.

Il settore di centrocampo è stato per mesi disperato. “A turno sono transitati tutti dall’infermeria”, si legge. “Negli ultimi giorni, invece, hanno rimesso piede in gruppo Lunetta e Di Tacchio, c’è anche Sturaro, ricollocato in panca domenica a Messina”. A proposito dell’ex Juve, “si è dovuto fermare in tre occasioni dopo un buon avvio durato appena sei turni”. Da giorni si allena a pieno ritmo, “fiducioso di tornare per la quarta volta in mischia e stavolta per restarci fino a fine stagione. Si spera così”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

Su Di Tacchio: “Il terzo tentativo di rientro – durato pochi minuti a Messina – ha dato certezze a uno degli uomini su cui il ds Faggiano aveva costruito una base competitiva in estate prima dello stop per assenza di linea tra Assisi e l’Australia in fase di mercato”. Poi uno stop durato mesi, il rientro a gennaio a Benevento, un nuovo infortunio alla vigilia del match di Altamura ed il ritorno in campo al San Filippo-Franco Scoglio. Ora Di Tacchio “si candida per un posto al sole sull’erba del Massimino per il match con il Crotone”.

