LA SICILIA: “Catania, le due vittorie di fila porteranno più gente allo stadio?”

“Le ultime sfide interne hanno registrato assenze vistosissime in quasi tutti i settori per via dei risultati non graditi all’intera città”, riporta La Sicilia a proposito del calo di affluenza allo stadio “Angelo Massimino” nel recente periodo. “Ma le due vittorie esterne di fila (Latina e Messina), la rivoluzione in classifica per le estromissioni di Taranto e Turris hanno riportato a galla i rossazzurri”, riporta il quotidiano.

“Settimo posto, il -4 dal Crotone quarto della classe in vista dello scontro diretto che regala una vista privilegiata nella griglia playoff”, si legge. “Il pubblico potrebbe tornare numeroso allo stadio. Si critica, si fischia, si lanciano improperi contro tutti, ma se la squadra dà segnali di rivalsa tornano a prevalere l’affetto e l’orgoglio per i colori del cuore”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro in vista di Catania-Crotone.

